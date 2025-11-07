Anfang 2026 geht's los
Frankfurt startet Sanierung der Kleinmarkthalle
Die traditionsreiche Kleinmarkthalle im Herzen der Frankfurter Innenstadt wird fit für die Zukunft gemacht: Im kommenden Jahr starten die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten. Gleichzeitig bleibt die Halle während der Bauzeit geöffnet.
Im Fokus der gesamten Sanierungsmaßnahme stehen mehrere zentrale Ziele: Der Brandschutz und die Sicherheitssysteme werden auf den neuesten Stand gebracht, die Energieeffizienz gesteigert – unter anderem durch moderne Gebäudetechnik, neue Dämmkonzepte sowie nachhaltige Heiz- und Kühllösungen – und das Raumklima deutlich verbessert, sodass sowohl im Sommer als auch im Winter ein angenehmes Umfeld entsteht. Alle Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz und anderen Fachämtern, um den besonderen Charakter und das historische Flair der Halle zu bewahren.
Bei einem Pressetermin am Freitag, 7. November, erläuterten Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst sowie Vertreterinnen und Vertreter der HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH und der FAAG Technik GmbH Hintergründe und Potenziale des Projekts.
„Die Kleinmarkthalle ist ein Stück Frankfurter Identität – ein Ort der Begegnung, des Genusses und der Geschichte. Damit sie all das auch in Zukunft bleibt, sanieren und modernisieren wir sie mit Respekt vor ihrem besonderen Charakter. Uns ist wichtig, Händler, Bürger sowie Gäste auf diesem Weg mitzunehmen. Mit Transparenz, Offenheit und Dialog zeigen wir, dass Bauphasen nicht nur Veränderung bedeuten, sondern Chancen für mehr Sicherheit, Funktionalität und Zukunftsfähigkeit unserer Kleinmarkthalle bieten“, sagte Stadträtin Wüst.