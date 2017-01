Stadtquartier in der Riederwald-Siedlung erhält Auszeichnung

In doppelter Hinsicht ausgezeichnet: Im Frankfurter Stadtteil Riederwald entsteht derzeit in der Friedrich-List-Straße ein modernes und attraktives Stadtquartier. „Durch die umfassende Sanierung von sechs Wohnzeilen wird hier ausgezeichneter Wohnraum geschaffen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das Projekt ist eines der fünf Gewinner des Wettbewerbs der Landesinitiative +Baukultur in Hessen“, erklärte heute Hessens Finanzstaatssekretärin Dr. Bernadette Weyland. Die Staatssekretärin besuchte die ehemalige Arbeitersiedlung im Osten Frankfurts und enthüllte die Baukultur-Plakette des vierten Landeswettbewerbs.

In den vergangenen beiden Jahren wurde der Wettbewerb des Landes mit dem Titel „Zusammen gebaut“ unter dem Motto „Wohnen – bezahlbar, vielfältig, attraktiv“ durchgeführt. Gesucht wurden innovative Wohnprojekte, die für einen bezahlbaren und hochwertigen Wohnraum stehen und auch demografische und ökologische Entwicklungen berücksichtigen. Besonders überzeugen konnte hierbei auch das eingereichte Projekt „Friedrich-List-Straße Riederwald-Siedlung“, für das als Bauherr die städtische ABG Frankfurt Holding und das Architektenbüro Christoph Mäckler verantwortlich sind. Die Maßnahmen wurden zudem in enger Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam des Instituts für Stadtbaukunst der TU Dortmund entwickelt. Das Ziel der baulichen Veränderungen: Aus der Arbeitersiedlung von Beginn des 20. Jahrhunderts, die bis heute in ihrer ursprünglichen Form weitgehend unverändert erhalten blieb, ein attraktives Wohnumfeld auf Neubauniveau zu schaffen. „Das Projekt weiß mit seinem Konzept zu überzeugen“, sagte Dr. Bernadette Weyland, die hinzufügte: „Der alte Siedlungscharakter bleibt erhalten. 158 Mietwohnungen mit einer top Ausstattung, vergleichsweise günstigen Mieten und modernsten Energiestandards werden am Ende der Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Besonders erfreulich finde ich, dass die Anzahl an familiengerechten Wohnungen deutlich steigen wird. Das tut einer Großstadt wie Frankfurt, die weiter im Wachsen begriffen ist, gut.“ Weiter betonte die Staatssekretärin: „Baukultur ist ein Schlüssel, mit dem sich die direkte Umgebung der Menschen lebenswert gestalten lässt. Eine zeitgemäße und gelungene Baukultur hat großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Mit unserem Wettbewerb möchten wir deshalb dafür sorgen, dass besonders innovative Wohnprojekte in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung und Anerkennung erhalten, die sie verdienen.“ Darüber hinaus gab es für die prämierten Projekte ein Preisgeld von 1.000 Euro.



Vom aktuellen Stand der Arbeiten in der Riederwald-Siedlung konnte sich Dr. Bernadette Weyland heute vor Ort bei Ihrem Rundgang mit Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG, und Claudia Gruchow, Architekturbüro Christoph Mäckler, informieren. Drei der sechs Wohnzeilen sind bereits fertig kernsaniert und werden wieder vermietet. Auch die Straßenzüge und Grünflächen in der Friedrich-List-Straße werden neu aufgewertet.



„Die charakteristischen Defizite dieser Arbeitersiedlung aus den 1920er Jahren wurden im Zuge der Sanierung behoben, so dass ein modernes, attraktives Stadtquartier entstehen konnte. Die ungenutzten Freiflächen vor und hinter den Häusern wurden durch gezielte architektonische und städtebauliche Maßnahmen gefasst, so dass öffentliche, halböffentliche und private Bereiche im Stadtraum nun deutlich ablesbar sind und individuell von den Bewohnern genutzt werden können. Zudem stand die Aufwertung der Wohnungen selbst im Fokus der Planungen. Mehrere Wohneinheiten wurden zusammengelegt und die Wohnungsgrundrisse neu strukturiert, um sie den heutigen Wohnraumbedürfnissen anzupassen. Ganz bewusst wurde im Rahmen der Sanierung auf den Einsatz von Wärmedämmverbundsystemen verzichtet und die Außenwände stattdessen durch Vormauerung einer zweiten Außenmauer aus porosierten und mit Perlit gefüllten Mauersteinen energetisch ertüchtigt“, erklärt Architekt Prof. Christoph Mäckler.