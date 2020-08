Frankfurt setzt Sanierungswettbewerb fort

Der Sanierungswettbewerb für Wohneigentümergemeinschaften (WEG) des Frankfurter Energiereferats geht in die zweite Runde. Der Wettbewerb richtet sich an WEG, die eine oder mehrere energetische Sanierungen ihrer Wohngebäude planen und umsetzen möchten. Der Wettbewerb startet ab sofort und läuft bis zum 31. Januar 2021. Die maximale Fördersumme pro Projekt beträgt 25.000 Euro. Insgesamt sind 100.000 Euro an Preisgeldern im Topf.

„Wir müssen den Energieverbrauch im Gebäudebestand deutlich senken, wenn wir unsere Klimaschutzziele für Frankfurt am Main erreichen wollen“, erläutert Wiebke Fiebig, Leiterin des Energiereferats. „In unserer Stadt gibt es mehr als 13.000 Gebäude von Wohneigentümergemeinschaften, sehr viele davon müssen dringend saniert werden. Unser Sanierungswettbewerb soll die WEGs hierbei finanziell unterstützen.“



Vier Wettbewerbs-Kategorien

Für drei der folgenden Kategorien wird ein Gewinner durch eine Fachjury ermittelt und das Sanierungsprojekt mit jeweils 25.000 Euro Preisgeldern prämiert. Die vierte Kategorie prämiert die Erstellung von einem Sanierungsfahrplan mit jeweils 5000 Euro.



1. „Sanierung größerer WEG“

Maßnahmen können beispielsweise sein: Dämmung verschiedener Bauteile, zentrale Wärmeversorgung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Sanierungsmaßnahmen, durch die Einsparungen des Energiebedarfs und/oder des CO2-Ausstoßes des Gebäudes von mindestens 15 Prozent erreicht werden.



2. „Innovative Sanierungen“

Maßnahmen können beispielsweise sein: Passivhauskomponenten, Photovoltaikanlagen zur Eigenstromnutzung, Finanzierungskonzepte. Sanierungsmaßnahmen, durch die Einsparungen des Energiebedarfs und/oder des CO2-Ausstoßes des Gebäudes von mindestens zehn Prozent erreicht werden.



3. „Umfassende Sanierungen“

Sanierungsmaßnahmen, durch die Einsparungen des Energiebedarfs und/oder des CO2-Ausstoßes des Gebäudes von mindestens 20 Prozent erreicht werden.



Für die vierte Kategorie können maximal fünf Teilnehmer jeweils 5000 Euro für ihren Sanierungsfahrplan erhalten.



4. „Sanierungsfahrplan“

Prämiert wird die Erstellung von individuellen Sanierungsfahrplänen (iSFP) für Wohneigentümergemeinschaften durch kommerzielle Energieberater, die zur Ausstellung von iSFP berechtigt sind.



Teilnahmeschluss des Sanierungswettbewerbs ist der 31. Januar 2021. Für die Teilnahme an dem Wettbewerb muss ein Eigentümerbeschluss vorliegen oder zeitnah erwirkt werden.