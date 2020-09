NAS Invests „99 West“ heißt jetzt „Senckenberg-Turm“

Senckenberg-Turm

© 99 West Tower GmbH

Der bisher als „99 West“ geführte Büroturm, der in Bockenheim an der Robert-Meyer-Straße entsteht, bekommt einen neuen Namen. Als „Senckenberg-Turm“ wird es ein weithin erkennbares Wahrzeichen des neu entwickelten Areals darstellen. Darauf verständigten sich jetzt der Objekteigentümer NAS Invest und die namensgebende Dr. Senckenbergische Stiftung. Der Frankfurter Investor und Asset Manager hatte das Objekt im vergangenen Jahr als Projektentwicklung und Teil des neuen Quartiers im vergangenen Jahr für 265 Mio. Euro erworben [wir berichteten].

.

„Der Ankauf markiert die größte Einzeltransaktion in der Geschichte der NAS, was natürlich auch für uns eine besondere Verbindung zu diesem Gebäude schafft. Mit den modernen und hochwertigen Büroraumkonzepten, der markanten Fassade aus der Werkstatt des renommierten Architekturbüros Cyrus Moser und der geplanten BREEAM-Zertifizierung bieten wir 27.000 m² Mietfläche in einem der prominentesten neuen Quartiere Frankfurts. Die Lage ist aus Mobilitäts-, Arbeits- und Lebensperspektive sogar einmalig in Frankfurt“, erklärt Oliver Zimper, Chief Investment Officer (CIO) bei NAS Invest.



„Wir sind sehr stolz, dass unser Gebäude den Namen Senckenberg tragen wird und sich auf diese Weise in die Gesamtphilosophie des Quartiers einfügt. Das Objekt rundet die laufende Entwicklung des Areals mit den integrierten Komponenten Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit ab und steht so sinnbildlich für die gesamte Stadt Frankfurt“, ergänzt Steffen Ricken, CEO bei NAS Invest.



„Die Dr. Senckenbergische Stiftung besteht seit über 250 Jahren und ist untrennbar mit Frankfurt am Main verbunden. An Senckenbergs historischem Wirken als Arzt und Stifter wird heute an vielen Orten in der Stadt öffentlich erinnert. Es freut uns, dass sein Name nun auch Teil der wohlbekannten Skyline seiner Heimatstadt wird“, erläutert Dr. Kosta Schopow, Vorsitzender der Administration der Dr. Senckenbergische Stiftung.



Der Senckenberg-Turm ist mittlerweile bereits zu rund 60 % Prozent an BNP Paribas Deutschland vorvermietet und soll Ende des Jahres 2021 fertig gestellt sein. Neben dem Senckenberg-Turm entstehen der Wohnturm 140 West, das Bürogebäude 21 West sowie die größte Kindertagesstätte Frankfurts. Nach Fertigstellung sollen bis zu 2.500 Menschen in dem modernen Stadtquartier leben und arbeiten.