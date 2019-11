Glasbau Hahn wird Hauptmieter in Frankfurter Gwinnerhallen

Aurelis Real Estate hat einen langfristigen Mietvertrag über knapp 6.500 m² in den Gwinnerhallen im nordwestlichen Teil der Gwinnerstraße mit der Firma Glasbau Hahn GmbH geschlossen. Die Glaserei wird damit der größte Mieter in dem Aurelis-Gewerbepark im Frankfurter Stadtteil Seckbach. Angemietet wurden Hallen- und Büroflächen, die der Mieter für Glas- und Vitrinenbau, Metallverarbeitung sowie Planungs- und Verwaltungsaufgaben nutzen will.

