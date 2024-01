Frankfurt saniert seine Schirn-Kunsthalle ab 2025

Die Frankfurter Schirn, die zu den bekanntesten Ausstellungshäusern Europas gehört, ist arg in die Jahre gekommen. Daher hat die Stadt Frankfurt nun den Weg für eine umfangreiche Sanierung frei gemacht. Die in 1986 eröffnete Kunsthalle wird ab 2025 für über 35 Mio. Euro modernisiert.

.

Der Magistrat der Stadt Frankfurt hat die Sanierung in seiner Sitzung am 19. Januar beschlossen. Ein Schwerpunkt der anstehenden Arbeiten liegt auf einer energetischen Optimierung der gesamten Gebäudehülle im Einklang mit dem Denkmalschutz sowie auf einem verbesserten Brandschutz. Läuft alles nach Plan werden die Bauarbeiten 2027 abgeschlossen sein. Bei den Gesamtkosten gehen die Frankfurter derzeit von rund 35,6 Millionen Euro aus. Sie sehen das Projekt als Vorbild für die Sanierung und Anpassung von ensemblegeschützten Bauten im Innenstadtbereich.



Für die Sanierung wird das Kulturamt baulich durch das Amt für Bau und Immobilien unterstützt. Die von Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig und der Dezernentin für Bildung, Immobilien und Neues Bauen Sylvia Weber gemeinsam eingebrachte Bau- und Finanzierungsvorlage wird aktuell der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. „Die zukunftsweisende Sanierung bietet uns nicht nur die Chance, das Gebäude und damit auch Struktur des erfolgreichen Ausstellungsbetriebs für die kommenden Jahre auf der Höhe der Zeit weiterzuentwickeln, sondern gleichzeitig mit einem wegweisenden Projekt die klimaschutzpolitischen Ziele der Stadt Frankfurt zu unterstützen. Ein energetisches Leuchtturmprojekt, von dem unsere Stadtgesellschaft profitieren wird“, urteilt Hartwig über das Projekt.



Im Rahmen der Sanierung erneuert die Stadt die Sandsteinfassade des Hauses, die unter den klimatischen Belastungen in den vergangenen Jahrzehnten stark gelitten hat. Sie wird optimal gedämmt und das Haus erhält dauerhafte Sandsteinplatten. Darüber hinaus bekommt die Kunsthalle dreifach statt zweifach verglaste Fenster, die zusätzlichen mit einem verbesserten Sonnenschutz ausgestattet sind.



Ersatz gibt es auch für das Glasdach im Ausstellungsbereich. Hier setzt Frankfurt künftig auf Solarpaneele mit Dämmwirkung, deren gewonnene Energie in die Versorgung des Hauses eingespeist wird. Nicht zuletzt gehört ein Begrünungskonzept zur Sanierung, bei dem einzelne Dächer des Gebäudes und Teile der Fassade bepflanzt werden. Damit trägt die Kunsthalle künftig zu einer erheblichen Verbesserung des innerstädtischen Klimas bei.