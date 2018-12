Frankfurt Sachsenhausen: Bankhaus Metzler unterzeichnet langfristigen Mietvertrag

Das Bankhaus Metzler (B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG) wird neuer Mieter der Liegenschaft an der Darmstädter Landstraße 108, südlich der Frankfurter Innenstadt. Das repräsentative, siebengeschossige Bürogebäude mit circa 13.400 m² Mietfläche und einer Tiefgarage mit 150 Stellplätzen ist mit Unterzeichnung dieses Mietvertrages vollvermietet. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren.

