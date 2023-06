Frankfurt reglementiert Bau neuer Rechenzentren

Am Dienstag hat die Stadt Frankfurt die Rechenzentrums-Branche zum Dialog geladen, um die neuen „Leitlinien für Bau und Einrichtung neuer Rechenzentren in Frankfurt“ zu diskutieren. Nach Ansicht der IHK Frankfurt bewirken diese Leitlinien das Ausbremsen des Klimaschutzes und der Digitalisierungsinfrastruktur.

.

In dem Entwurf werden Forderungen und Empfehlungen formuliert, die als Richtschnur für Bauleitplanverfahren, Bauberatungen, Verträge und das allgemeine Handeln der Stadtverwaltung fungieren, um Rechenzentren stadtraum- und klimaverträglich zu integrieren. Laut der IHK und der German Datacenter Association (GDA) sieht der aktuelle Entwurf aber massive, zum Teil widersprüchliche Einschränkungen für Betreiber von Rechenzentren vor. Aus Sicht der IHK sollte der Ausbau der digitalen Infrastruktur nicht ausgebremst, sondern unterstützt werden. „Die Digitalisierung ist einer der großen Wachstumsbereiche, die uns beim Umbau zur klimaneutralen, zukunftsfähigen Wirtschaft erheblich hilft. Angesichts der aktuellen Leitlinien darf man fragen, ob Frankfurt Klimaschutz wirklich will und auch noch Digitalisierungshauptstadt in der EU bleiben möchte“, sagte Ulrich Caspar, Präsident der IHK Frankfurt am Main. „Immer mehr Branchen und Arbeitsplätze hängen direkt und indirekt von der digitalen Infrastruktur ab – insbesondere die Kreativbranche, die Finanzwirtschaft, die Industrie und innovative Dienstleister bewirken mit immer neuen Ideen eine Dynamik, die erforderlich ist, um durch neue zukunftsfähige Arbeit Wirtschaftskraft zu schaffen. Hierfür ist die Verfügbarkeit größter Datenmengen mit Zugriffszeiten von Bruchteilen von Sekunden notwendig.“



Die Investitionsbereitschaft in den Bau und den Betrieb dringend notwendiger Rechenzentren wird neben der Richtlinie zur Energieeffizienz auf europäischer Ebene, dem Energieeffizienzgesetz auf Bundesebene nun auch auf kommunaler Ebene seitens der Stadt Frankfurt am Main weiter ausgebremst. Bereits im Juni 2022 wurde die künftige Ansiedlung von Rechenzentren nur noch in wenigen und unzureichenden Gebieten zugelassen, während in den überwiegenden Ausschlussgebieten eine Ansiedlung künftig untersagt sein soll. Nun kommen mit den Leitplanken zum Bau und Betrieb von Rechenzentren kleinteilige und teilweise gegensätzliche und nicht umsetzbare Vorgaben zur Flächeninanspruchnahme, Baumaterialien, Gebäude- und Freiflächengestaltung, Ressourceneffizienz und Abwärmebereitstellung hinzu. Einige Maßnahmen widersprechen zudem nicht nur Vorgaben der stadteigenen Bauleitplanung, sondern auch Vorgaben zu kritischen Infrastrukturen, Brandschutzmaßnahmen sowie technischen Möglichkeiten und sind für Betreiber nicht umsetzbar.



„Damit Frankfurt sich weiter zur europäischen Digitalisierungshauptstadt entwickeln kann und die ambitionierten globalen, europäischen, nationalen sowie kommunalen Klimaziele erreicht werden können, müsste die Investition in die Digitalisierung weiter gefördert und Ansiedlungen erleichtert werden. Knapp die Hälfte der für die Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes bis 2030 benötigten CO²-Einsparungen können durch den konsequenten Einsatz digitaler Anwendungen eingespart werden. Doch dafür sind dringend neue Rechenzentren notwendig. Die Leitlinien der Stadt Frankfurt am Main würden in ihrer derzeitigen Fassung durch Abwanderung und Neuansiedlungen investitionsfreudiger Unternehmen in anderen Regionen den Wirtschaftsstandort schwächen – mit negativen Folgen für das Gewerbesteueraufkommen, für Arbeitsplätze und für die Geschwindigkeit des Umbaus hin zu einer klimaneutraleren Wirtschaft. Wir appellieren an die Stadt Frank-furt am Main, die Sorgen der Betreiber ernst zu nehmen und den Entwurf gemein-sam mit der Branche praxistauglich zu überarbeiten“, so Caspar.



Zu Wort meldete sich auch die German Datacenter Association (GDA), der Verband der Rechenzentrumsbetreiber. Diese befürwortet die Zusage der Stadt Frankfurt die Branche bei der Entwicklung der Leitlinien für den Bau neuer Rechenzentren einzubinden, nachdem der Gewerbeflächenentwicklungsplan noch ohne die Expertise der Rechenzentrumsbetreiber verabschiedet wurde. Auch Anna Klaft, Vorsitzende der GDA, sieht einige Widersprüche des Entwurfs mit Blick auf den rechtlich gesetzten Rahmen gemäß den Vorgaben für kritische Infrastrukturen durch das Bundesamt für die Sicherheit in der IT (BSI). Dazu zählen zum Beispiel Zaunhöhen, die Durchwegung mit Parkflächen oder die Mischnutzung durch Arztpraxen, Büros und Parkhäuser. Die Leitlinien verschärfen die Anforderungen zur Abwärmenutzung der Energie-Effizienz-Richtlinie auf europäischer und das Energieeffizienzgesetz auf Bundesebene und schaffen einen zusätzlichen rechtlichen Rahmen. In Verbindung mit dem Gewerbeflächenentwicklungsplan sind diese Auflagen jedoch nicht realisierbar.



„Leider widerspricht der Gewerbeflächenentwicklungsplan der Stadt Frankfurt den Plänen für Abwärmenutzung und fördert sogenannte Cluster, wo es bereits viele Rechenzentren gibt“, so Anna Klaft. „Die Stadt sollte sich jedoch zu einem Abwärmekonzept bekennen, das auch dezentrale Standorte außerhalb der Cluster zulässt. Denn Abwärme wird vor allem in anderen Stadtteilen gebraucht. Hier sollte die Nachhaltigkeit über allem stehen.“



„Wir haben großes Interesse daran, dass diese Leitlinien realistisch umsetzbar gestaltet werden und die Rechenzentrums-Betreiber, die bereits Investitionen im Raum Frankfurt getätigt haben, bei ihren Bauvorhaben nicht ausgebremst werden“, sagt Anna Klaft und gibt zu bedenken: „Ausländische Investoren verstehen Leitlinien als bindend und sehen möglicherweise bei umfänglichen Einschränkungen von einer Ansiedlung im Raum Frankfurt ab.“