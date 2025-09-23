Frankfurt: Porr zieht langfristig auf 1.000 m² ins Timber Pioneer

Kurz nach der Bekanntgabe des Vermietungserfolges im Timber Peak in Mainz [wir berichteten] kann die UBM Development einen weiteren Mieter für das Vorzeigeprojekt Timber Pioneer, Frankfurts erstes Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise, gewinnen. Die Baufirma Porr wird zur Jahresmitte 2026 knapp 1.000 m² in unmittelbarer Nachbarschaft zum F.A.Z.-Tower im Europaviertel beziehen.

.