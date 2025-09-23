Mietvertrag über 15 Jahre
Frankfurt: Porr zieht langfristig auf 1.000 m² ins Timber Pioneer
Kurz nach der Bekanntgabe des Vermietungserfolges im Timber Peak in Mainz [wir berichteten] kann die UBM Development einen weiteren Mieter für das Vorzeigeprojekt Timber Pioneer, Frankfurts erstes Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise, gewinnen. Die Baufirma Porr wird zur Jahresmitte 2026 knapp 1.000 m² in unmittelbarer Nachbarschaft zum F.A.Z.-Tower im Europaviertel beziehen.
„In Deutschland bewegt sich wieder etwas im Bürobereich, und das könnte auch den Beginn der Auflösung des Rückstaus im Gewerbesektor markieren“, sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.
Mit dem Ankermieter Universal Investment, dem Fitnessbetreiber Fitseveneleven sowie dem Lebensmittel-Discounter Netto, die ihre Mietverträge bereits 2023 bzw. 2024 unterzeichnet hatten [wir berichteten], sind nunmehr rund 12.100 m² von insgesamt 15.800 m² vermietet. Das Gebäude liegt in der Europa-Allee 92-94 / Pariser Straße 1, direkt neben dem neuen F.A.Z.-Tower, den die UBM in 2023 fertiggestellt und an den Endinvestor Hansemerkur übergeben hatte [wir berichteten].