Personalberatung mietet im Tower 185

Avison Young hat der PERM4 Permanent Recruiting GmbH, einer Personalberatung für die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in Festanstellung, rund 760 m² Bürofläche im Frankfurter Tower 185 vermittelt. Vermieterin der Immobilie ist die Deka Immobilien GmbH. Diese wurde bei der Vermietung von der CBRE GmbH im Rahmen eines Vermietungsmanagement-Mandats begleitet.

