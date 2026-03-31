Frankfurt (Oder) macht Weg für milliardenschweres KI-Rechenzentrum frei

Mit einem einstimmigen Beschluss (43:0) hat die Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) den Weg für eines der größten Infrastrukturprojekte für digitale und KI-Anwendungen in Ostdeutschland freigemacht. Die von der Solwo Group entwickelte Initiative „Frankfurt Data FFO AI“ sieht den Aufbau eines Rechenzentrumscampus für KI- und Cloud-Anwendungen im Berliner Raum vor. In der Endausbaustufe ist eine Gesamtanschlussleistung von etwa 350 MW vorgesehen.

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Mit dem Projekt „Frankfurt Data FFO AI“ verfolgt die Solwo Group den Aufbau eines großskaligen Rechenzentrumscampus für KI- und Cloud-Anwendungen. Der Standort profitiert von seiner Nähe zur Hauptstadtregion Berlin sowie von vorhandener Energie- und Netzinfrastruktur. Im Fokus stehen:

• Energieanbindung auf Übertragungsnetzebene

• Skalierbare Campusstruktur für mehrere Ausbauphasen

• Integration von Energie-, Speicher- und Wärmekonzepten

• Nutzung der entstehenden Abwärme für kommunale Infrastruktur



Das Projekt adressiert die steigende Nachfrage nach Rechenleistung im Zuge der dynamischen Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und datengetriebenen Geschäftsmodellen.



Die Entwicklung des Projekts basiert auf der Erfahrung der Solwo Group in der Realisierung großvolumiger und genehmigungsintensiver Vorhaben. Zu den aktuellen Referenzprojekten zählen:

• Königspark (Brandenburg): Baurechtsentwicklung für über 550.000 m² BGF

• Brandenburg an der Havel: Bewirtschaftung sicherheitskritischer Liegenschaften für staatliche Nutzer über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

• Oranienburg: Revitalisierung und Veräußerung des „Hotel an der Havel“ an den Landkreis Oberhavel

• Ludwigsfelde: Entwicklung eines Wohnquartiers mit rund 130 Einheiten bis 2026.