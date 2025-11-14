Frankfurt Nordwest: Magistrat empfiehlt Entwicklungsansatz zu beschließen

Für das Großprojekt „Frankfurt Nordwest – Stadtteil der Quartiere“ steht ein wichtiger Schritt an: Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die städtebauliche Entwicklungssatzung zu verabschieden. Im Nordwesten könnten rund 6.800 Wohnungen, 5.000 Arbeitsplätze, öffentliche Grünflächen und eine starke ÖPNV-Anbindung entstehen. Die Planungsvariante Ost setzt zudem auf eine koproduktive Landschaft westlich der A5.

.

Mit der Empfehlung des Magistrats, die städtebauliche Entwicklungssatzung auf Basis der abgeschlossenen Voruntersuchungen zu beschließen, rückt der neue Stadtteil im Frankfurter Nordwesten näher. Die Maßnahme soll eine zügige und qualitativ hochwertige Entwicklung ermöglichen und schafft Raum für rund 6800 Wohnungen für etwa 17.000 Menschen sowie rund 5000 Arbeitsplätze. Vorgesehen ist ein gemischt genutztes Quartier mit öffentlichen Grünflächen und einer integrierten sozialen und kulturellen Infrastruktur, darunter Schulen, Kitas sowie Sport- und Freizeitangebote. Zentrale Quartiersplätze sollen als Treffpunkte und Mobilitätsstationen dienen.



Frankfurt wächst weiter, und der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum bleibt hoch. Die geplante städtebauliche Entwicklungsmaßnahme eröffnet die Chance, die Wohnraumsituation deutlich zu verbessern und die erforderliche Infrastruktur von Beginn an mitzudenken.



Die „Planungsvariante Ost“ sieht vor, westlich der Bundesautobahn A5 auf eine Bebauung zu verzichten. Stattdessen soll dort in Zusammenarbeit mit den lokalen Landwirten eine koproduktive Landschaft entstehen, die Naturraum und regionalen Grünzug erhält und sowohl klimatische Anforderungen als auch agrarwirtschaftliche Interessen berücksichtigt. Östlich der A5 sollen Flächen für Wohnen, Gewerbe, Grün und Infrastruktur entstehen und eine nachhaltige Stadtentwicklung fördern, die Leben, Arbeiten und Freiraum verbindet.



Mit dem aktuellen Schritt legt der Magistrat die Grundlage, die weiteren Planungen gemeinsam mit der Region voranzutreiben. Der neue Stadtteil soll als urbanes, grünes Quartier der kurzen Wege entstehen und Arbeit, Wohnen und Freiraum in einem integrativen Konzept vereinen. Ein Fokus liegt auf leistungsfähigen Verkehrsverbindungen: Die geplante Verlängerung der U-Bahn-Linie U7 sowie die Regionaltangente West sollen das Gebiet an den ÖPNV anbinden und schnelle Wege in die Innenstadt und das Umland ermöglichen.