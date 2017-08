Frankfurt: Nicht nur eine Stadt der Banken und Broker

Frankfurt am Main – ist nicht nur eine Stadt der Banken und Broker. Die in Frankfurt ansässigen Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft erzielten im Jahr 2015 einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro. Damit entfiel knapp die Hälfte (45 Prozent) des hessischen Gesamtumsatzes der Branche (12,3 Milliarden Euro) allein auf Frankfurt. Das stellte das Hessische Statistische Landesamt im Rahmen einer Sonderauswertung im Auftrag der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH fest.

Erwirtschaftet wurde der hessische Gesamtumsatz der Kultur- und Kreativwirtschaft im Jahr 2015 von rund 117.000 Erwerbstätigen. Jeder dritte Erwerbstätige (36.800) der Branche arbeitete in der Metropole. In der Mainstadt waren damit etwa 50 Kulturschaffende je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner tätig – mehr als doppelt so viele wie im Landesdurchschnitt. Der hohe Stellenwert Frankfurts für diese Branche spiegelt sich auch in einem regional übergreifenden Vergleich wider: Etwa 5,9 Prozent aller in Frankfurt erwerbstätigen Personen waren der Kultur- und Kreativwirtschaft zuzuordnen; für Hessen insgesamt lag dieser Anteil bei 3,8 Prozent und bundesweit bei 3,7 Prozent.



Für das Jahr 2014 zeigte sich, dass in allen Vergleichsstädten – München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf – der Anteil der in der Kultur- und Kreativwirtschaft Erwerbstätigen höher ausfiel als in Frankfurt am Main. Anders sah das bei der Umsatzbetrachtung aus – lediglich in Berlin lag der Anteil des Branchenumsatzes am Gesamtumsatz noch höher als in Frankfurt am Main.



Zur Kultur- und Kreativwirtschaft sind diejenigen Unternehmen zusammengefasst, die sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung oder medialen Verbreitung von kulturellen oder kreativen Gütern und Dienstleistungen befassen und überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind. Das Spektrum reicht von freischaffenden Künstlern, über Fotostudios, die Rundfunk- und Filmindustrie, das Verlagswesen bis hin zu Werbeagenturen und zur Software- und Gamingindustrie.