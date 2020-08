Frankfurt: Neue Rekordwerte auf dem Markt für Anlageimmobilien

Der Frankfurter Markt für Wohn- und Geschäftshäuser verzeichnete im Jahr 2019 weitere Rekorde. 403 verkaufte Objekte sorgten für ein neues Allzeithoch von rund 1,43 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs des Transaktionsvolumens von rund 33,7 % im Vorjahresvergleich. Die Zahl der veräußerten Anlageimmobilien erhöhte sich um 11,6 %. Für das Jahr 2020 erwartet Engel & Völkers Commercial Frankfurt aufgrund der Corona bedingten Marktirritationen im Frühjahr einen Rückgang der Zahlen auf das Niveau des Jahres 2018.

.

Hoher Umsatz in Innenstadtlagen

„Der Umsatzrekord 2019 begründet sich dabei nicht nur auf die gestiegenen Verkaufsfälle oder Preise. Ausschlaggebend war auch der hohe Flächenumsatz von rd. 283.000 m², der auf Transaktionen von großvolumigen Objekten zurückzuführen ist“, erläutert Garlef Konrad Reche, Leiter Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Frankfurt. Dies seien 31,6 % mehr als im Vorjahr. Rund 40 % der verkauften Anlageimmobilien hätten sich dabei in den Innenstadtlagen befunden, wo knapp die Hälfte des Frankfurter Transaktionsvolumens erzielt wurde.



Kleine Anlageobjekte stark nachgefragt

Auch im Jahr 2020 ist laut dem aktuell erschienenen „Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport Frankfurt am Main“ die Nachfrage nach Anlageimmobilien ungebrochen hoch. Nach einer durch die pandemiebedingten Einschränkungen kurzen Durststrecke im Frühjahr habe sie sich nochmals intensiviert. „Größter Beliebtheit erfreuen sich kleinere Objekte mit einem Wert von bis zu 2 Mio. Euro, deren Wohnnutzung deutlich überwiegt“, betont Reche. In diesem Segment sei trotz eines merklich gestiegenen Preisniveaus auch die Vermarktungsdauer am kürzesten. Selbst in mittleren Lagen würden aktuell Preise von gewöhnlich über 3.000 Euro/m² erzielt.



Krisenfeste Anlagealternativen

Gerade Erstkäufer, die aufgrund der aktuellen Unsicherheiten am Aktien- und Kapitalmarkt nach einer krisenfesten Anlagealternative suchen, hätten vermehrt in diese Objektkategorie investiert. Anleger würden die ausgezeichnete Vermietbarkeit von Frankfurter Wohn- und Geschäftshäusern schätzen, die das Resultat eines ausgeprägten Wohnungsmangels ist. Dies spiegele sich auch in einem marktaktiven Leerstand von nur 0,3% wider. Auch zukünftig werde sich daran voraussichtlich wenig ändern. Die Prognose des immobilienwirtschaftlichen Forschungsinstituts empirica rechnet bis 2030 mit einem Einwohnerzuwachs von rund 9,5%.



„Sicherer Hafen“ in der Krise

Aktuell ständen der hohen Nachfrage ein knappes Angebot an Wohn- und Geschäftshäusern gegenüber. Mittelfristig sei jedoch nicht mit deutlichen Preisanstiegen zu rechnen, sodass Verkäufer jetzt von den Wertzuwächsen der zurückliegenden Jahre profitierten. „Dies ist ein Resultat der im Vergleich zu den Mieten überproportional gestiegenen Kaufpreise in der vergangenen Dekade“, berichtet der Marktexperte. So würden mittlerweile in guten Lagen Preise bis zum 29-Fachen der Jahresnettokaltmiete erzielt. Andererseits habe die Corona-Krise deutlich gemacht, dass Frankfurter Anlageimmobilien als „sicherer Hafen“ nochmals an Attraktivität gewonnen haben. Folglich seien mittelfristige Preisrückgänge als sehr unrealistisch zu erachten.



Ausblick 2020

Die Marktirritationen im Frühjahr 2020 hatten vorübergehend eine geringere Zahl an Kaufabschlüssen zur Folge. Dementsprechend prognostiziert Engel & Völkers Commercial für das Gesamtjahr einen Rückgang der Transaktionszahlen auf bis zu 380 Objekte, was ungefähr dem Niveau aus dem Jahr 2018 entspricht. Dank der im Vorjahresvergleich weiter steigenden Preise ist von einem Transaktionsvolumen von bis zu 1,2 Mrd. Euro auszugehen.