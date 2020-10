Frankfurt: Nestlé sucht neuen Campus

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist auf der Suche nach einem neuen Standort für seine Deutschlandzentrale. Wie jetzt bekannt wurde soll diese möglichst in Frankfurt bleiben, da der Firmengründer Heinrich Nestlé geborener Frankfurter ist. Aktuell prüfe prüfe das Unternehmen verschiedene Angebote, die einen Umzug binnen der nächsten zwei bis drei Jahre ermöglichen. Für die rund 1.000 Mitarbeiter benötigt der Schweizer Konzern bis zu 24.000 m².

.

Aktuell sitzt die Firma in dem Bürogebäude Lyoner Straße 23 in Niederrad, das aus dem Jahr 1967 stammt. Der Konzern hatte dem Standort lange die Treue gehalten und diesen 2014/2015 für rund 14 Mio. Euro zum Campus samt Tagungs- und Kompetenzzentrum, Kindertagesstätte, Fitnessstudio und Probier-Shop erweitert, doch inzwischen entspricht das Gebäude nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Arbeitswelt.



Laut des Unternehmens kämen aber durchaus auch Standorte in der näheren Umgebung wie Eschborn in Betracht. Von dem Gebäude in der Bürostadt Niederrad, das zum Teil unter Denkmalschutz stehe, will sich Nestlé trennen.