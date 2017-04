Frankfurt: Privater Investor kauft Halle in Seckbach

Nai apollo group hat eine gut 2.200 m² große Halle in Frankfurt an einen privaten Investor für rund 1,1 Millionen Euro verkauft. Langfristiger Mieter der Halle ist ein Kletter- und Boulderhallenbetreiber. Die ehemalige Lager- und Produktionsstätte befindet sich in der Flinschstraße 45 im Frankfurter Stadtteil Seckbach. Verschiedene U-Bahn Stationen liegen nur wenige Gehminuten entfernt. Die Frankfurter Innenstadt sowie der Hauptbahnhof der Mainmetropole sind somit schnell zu erreichen. Zudem bietet die Liegenschaft einen direkten Anschluss an die Autobahnen 66 und 661.

