Frankfurt: Hotel Klein verkauft

3-Sterne-Business-Hotel Klein

Das Frankfurter Hotel Klein hat mit dem Jahreswechsel einen neuen Besitzer erhalten. Die Inhaberfamilie veräußerte das 3-Sterne-Business-Hotel aus Altersgründen an einen privaten Investor aus Frankfurt und geht nach jahrzehntelanger Führung des Hotels nun in den Ruhestand. Das Hotel mit 55 Zimmern auf 2.300 m² ist bereits an einen neuen Betreiber vermietet.

„Die Verhandlungsgespräche zwischen Verkäufer und Kaufinteressent waren sehr intensiv„, resümiert Thomas Röckelein, Geschäftsführer der Tophotel Consultants GmbH, die den Deal vermittelt haben. „Gerade bei Familienbetrieben liegt natürlich ein besonderer Fokus darauf, einen Käufer zu finden, der auch zur Ausrichtung des Objekts passt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir das Hotel Klein so schnell und zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten vermitteln konnten“.



Das im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim gelegene Hotel besteht bereits seit den 1960er Jahren und ist fest in der lokalen Hotellandschaft etabliert. Trotz der ruhigen Lage ist das Hotel an der Vilbeler Landstraße 55 bestens angebunden und deshalb bei Geschäftsreisenden sehr beliebt. Eine U-Bahn-Haltestelle ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Neben einem Restaurant-Bistro bietet das Hotel auch einen Tagungsraum für bis zu 34 Personen.