Frankfurt-Gallus: Magna übergibt Wohnprojekt an Spezialfonds

Mit über zwei Jahren Verspätung kann Magna das Neubauprojekt in der Frankenallee im Stadtteil Gallus nun endlich in das Portfolio des Spezial-AIF „Magna Wohnen 01” überführen. Das Unternehmen hatte das Projekt im Jahr 2020 per Forward Deal von Project mit Fertigstellungsziel 2023 übernommen [wir berichteten]. Aufgrund der Insolvenz des Vertragspartners und der veränderten Marktlage geriet die Realisierung der Wohnanlage jedoch ins Stocken.

.

Die Magna Asset Management AG kann sich über den Abschluss des im Jahr 2020 geschlossenen Forward-Deals freuen. Das Bauprojekt ist fertiggestellt, der Neubau wurde in den Fonds Magna Wohnen 01 eingebracht und die ersten Wohnungen sind an die Mieter übergeben worden. Der Wohnkomplex in der Frankenallee 98–102 wurde als KfW-55-Effizienzhaus errichtet. Neben 6.128 m² Wohnfläche umfasst die Anlage 63 Tiefgaragenstellplätze. Der Standort profitiert von seiner Nähe zum Bankenviertel und zum Hauptbahnhof sowie von der guten Anbindung an den Flughafen.



„Der erfolgreiche Abschluss des Bauvorhabens bestätigt unseren strategischen Ansatz, frühzeitig in qualitativ hochwertige Wohnneubauten zu investieren. Mit der Übergabe der Wohnungen in Frankfurt-Gallus haben wir für unsere Investoren nachhaltige Werte geschaffen und zugleich dringend benötigten Wohnraum in einer dynamischen Metropolregion realisiert“, sagt Jens Bodem, Vorstand der magna asset management AG.



Service-KVG des Fonds ist die Hansainvest Hanseatische Investmentgesellschaft mbH. Als Verwahrstelle fungiert die Donner & Reuschel AG.