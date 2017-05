Frankfurt: Design Offices mietet 4.000 m² bei Meag

Durch die Anmietung am Wiesenhüttenplatz 25 erweitert die Design Offices GmbH ihr Angebot an innovativen Büroflächen. Das Unternehmen hat am 10. Mai 2017 einen langfristigen Mietvertrag über 4.000 m² in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Hauptbahnhof unterzeichnet.

Die fünf Etagen am Frankfurter Wiesenhüttenplatz werden in den kommenden Monaten umgebaut und Ende dieses Jahres bezogen. Der neue Design-Offices-Standort ist bereits der vierte im Rhein-Main-Gebiet und Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Im Laufe dieses Jahres wird es seine Flächen deutschlandweit von 35.000 m² auf mindestens 65.000 m² erweitern. Nächstes Jahr wird es erste Standorte in der DACH-Region geben.



Vermieterin des Bürohauses, das nun vollvermietet ist, ist die Meag, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo. Die Abteilung Investor & Asset Advisory von BNP Paribas Real Estate hat die Meag im Zuge eines umfassenden Mandats, das sechs Liegenschaften der Meag in Frankfurt beinhaltet, beraten. Mit der Immobilie am Wiesenhüttenplatz konnten davon bereits drei Objekte erfolgreich vermietet werden.