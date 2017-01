Frankfurt: Dem Leerstand geht es an den Kragen

Der Frankfurter Bürovermietungsmarkt inklusive Eschborn und Offenbach Kaiserlei kam im vergangenen Jahr auf einen Vermietungsumsatz von roundabout 550.000 m², was das Vorjahresergebnis um rund 42 Prozent toppt. Damit übertrifft das Ergebnis sowohl den Fünf-Jahres- (430.100 m²) als auch den Zehn-Jahres-Durchschnitt (462.200 m²). Dies geht aus den aktuellen Analysen der Frankfurter Maklerhäuser Colliers, Blackolive und Nai apollo hervor.

.

„Der lang erwartete Deal der Deutschen Bahn AG wurde Anfang des vierten Quartals 2016 über ca. 45.000 m² im Projekt Grand Central, in direkter Nähe zum Hauptbahnhof, geschlossen [Bahn wird Großmieter im Frankfurter Grand Central]. „Dieser Big-Deal sowie drei weitere Mietverträge mit mehr als 10.000 m² haben unter anderem zu diesem guten Ergebnis beigetragen“, erklärt Oliver Schön, Geschäftsführer von Blackolive. Hierzu zählen beispielsweise die Anmietung der EZB im Japan-Center [Großabschluss im Frankfurter Japan-Center] oder der Abschluss der Commerzbank in der Theodor-Heuss-Allee [Commerzbank mietet rund 10.000 m² im Frankfurter Theo 106], während es im Vorjahr nur ein Abschluss war. Welcher Standort, Mieter und Investor sich hinter dem vierten Deal versteckt, ist derzeit noch nicht bekannt. Da es sich jedoch um eine Anmietung um die 20.000er-Marke handelt, kommen zumindest hinsichtlich des Standorts nicht allzu viele in Betracht.



Auch die Anzahl der Mietverträge hat nochmals um 6 Prozent zugelegt. Aber auch die seit 2 Jahren stetig gestiegene Nachfrage nach Flächen im Segment von 2.000 m² bis 5.000 m² hat den Flächenumsatz beflügelt. Seit 2014 ist in dieser Größenklasse sogar eine Vervierfachung zu verzeichnen.



Laut Nai apollo entging dem Umsatzgeschehen durch Mietvertragsverlängerungen nach aktiver Marktsondierung im Jahr 2016 ein Volumen von 73.700 m², das dementsprechend nicht im Flächenumsatz berücksichtigt wird. “Gegenüber den letzten beiden Jahren ist dieser Wert kontinuierlich gesunken, was u. a. die gestiegene Umzugsbereitschaft der Unternehmen zeigt„, erläutert Radomir Vasilijevic, Head of Office & Retail Letting bei der NAI apollo group.



CBD verzeichnet hohe Nachfrage

Besonders hoch in der Gunst der Nutzer steht weiterhin der CBD: Mit einem Flächenumsatz von rund 230.000 m² vereinten die Teilmärkte Bankenviertel, Westend und City laut der Analyse von Colliers einen Anteil von 41 Prozent am gesamten Flächenumsatz auf sich. Zweitstärkster Teilmarkt war durch den Großabschluss der Deutschen Bahn AG der Teilmarkt City Rand. Aber auch die meisten anderen Teilmärkte konnten laut Blackolive deutliche Zuwächse verzeichnen. Die größte Steigerung erfuhr der Frankfurter Süden: Die angemietete Fläche konnte gegenüber 2015 mehr als verdoppelt werden (ca. 23.000 m²). Auch hier waren Beratungs- und Finanzdienstleister, die Flächen im mittleren Segment neu anmieteten bzw. bestehende Flächen erweiterten, für die gute Entwicklung verantwortlich. Die einzigen Teilmärkte, die deutliche Rückgänge (> 30 Prozent) hinnehmen mussten, waren Frankfurt Ost II und der Citybereich. In der City war das Fehlen von Abschlüssen über 2.000 m² der Grund dafür. Im Teilmarkt Frankfurt Ost II hingegen befinden sich kaum verfügbare Flächen der Kategorie A oder A+, die aktuell nachgefragtesten Objektqualitäten. 65 Prozent des gesamten Flächenumsatzes erfolgte in diesen hochwertigen Gebäuden. Fast das gesamte Umsatzplus gegenüber 2015 wurde in qualitativ hochwertigen Gebäuden erzielt, wobei hier neben den Großabschlüssen auch Mietverträge zwischen 2.000 m² bis 5.000 m² in Objekten der Kategorie A - in verschiedenen Teilmärkten - dazu beitrugen. Aber auch Teilmärkte in der Peripherie wie Eschborn oder Niederrad verzeichnen aktuell eine positive Umsatzentwicklung.



Aktivste Mietergruppe in Frankfurt war 2016 erwartungsgemäß der Bankensektor, gefolgt von den Beratungsunternehmen. „Registriert wird aber auch eine breite Nachfrage aus anderen Branchen: So mieteten Unternehmen aus dem Tourismus- und Verkehrsbereich in den vergangenen 12 Monaten knapp 65.000 m² an und auch die IT-Branche ist für einen hohen Umsatz von rund 62.400 m² verantwortlich. Dies zeigt deutlich die hohe Attraktivität des Standortes Frankfurt für Branchen außerhalb des Banken- und Beratungssektors“, so Matthias Stanke, Geschäftsführer von Colliers International Frankfurt.



Spitzen- und Durchschnittsmiete leicht gesunken

Die Spitzenmiete gab im Jahresvergleich aufgrund einiger großflächiger Anmietungen in den äußeren Teilmärkten um rund 2,7 Prozent bzw. einen Euro pro Quadratmeter nach und liegt derzeit bei 37,50 Euro/m². Auch die Durchschnittsmiete verzeichnete im Vergleich zu 2015 einen leichten Rückgang um rund 1,6 Prozent auf 18,70 Euro /m², was ebenso auf Großanmietungen im Preissegment unterhalb der Durchschnittsmiete basiert. Aufgrund der sich im Bau befindlichen Türme im Bankenviertel ist in 2017 durchaus wieder mit einem Anstieg der Spitzenmiete zu rechnen. Für 2017 wird mit Fertigstellungen von ca. 169.300 m² gerechnet, in 2018 dann sogar mit ca. 240.000 m². Die Belegungsquote in 2017 liegt aktuell bei 60 Prozent.



Leerstandsquote sinkt weiter

Dem Leerstand geht es weiter an den Kragen. So lag die Leerstandsquote zum Jahresende laut Colliers und Blackolive bei unter 11,2 Prozent, was dem niedrigsten Stand seit 2002 entspricht. Im Vergleich zu 2015 gingen die verfügbaren Flächen um rund 69.400 m² bzw. 60 Basispunkte zurück. „Zudem hält der Trend zur Umwandlung oder Revitalisierung veralteter Büroimmobilien an, der weiterhin für einen Abbau des Leerstandes sorgt. Dies betrifft insbesondere periphere Teilmärkte wie Niederrad oder Eschborn“, so Stanke. Allein in der Bürostadt Niederrad sank der Leerstand um rund 35 Prozent durch die Entwicklung des ehemaligen Bürostandorts zu einem gemischt genutzten Quartier. Neben einer sehr guten Vermietungsleistung von ca. 34.900 m² fielen hier seit 2014 über 60.000 m² durch Umnutzung aus dem Leerstand. In Eschborn trug neben der stetig gestiegenen Vermietungsleistung auch der Wegfall von Bestandsflächen zu einem deutlichen Rückgang des Leerstands bei - allerdings hier nur temporär, da die Flächen im Rahmen eines Projekts zu einem späteren Zeitpunkt dem Markt wieder zufließen werden. „Die gute Nachfrage in Eschborn gibt Entwicklern und Eigentümern Recht, neue Projekte in Angriff zu nehmen“, sagt Schön.



Angesichts der Pipeline ist davon auszugehen, dass sich der Leerstand noch weiter abbauen wird, wodurch sich aber auch nach Einschätzung von Nai Apollo Anstiegspotenziale für das Mietniveau ergeben. Die rund 130.000 m² in 2016 neu fertiggestellten Büroflächen in der Mainmetropole sind bereits zu rund 70 Prozent durch Mieter oder Eigennutzer belegt. Auch für 2017 ist mit rund 84 Prozent ein Großteil der hinzukommenden Flächen schon vermietet. Erst in 2018 und 2019 werden mit den Fertigstellungen des Omniturm auf dem Metzler-Areal [Tishman Speyer präsentiert Entwurf fürs Metzler-Areal] und der Marieninsel [Marienturm: Frankfurter Skyline erhält neuen Blickfang] große spekulativ errichtete Neubauprojekte im Premium-Segment fertiggestellt.



Ausblick

Nachdem das Jahr 2016 mit dem höchsten Umsatzvolumen innerhalb der letzten neun Jahre abgeschlossen hat, rechnen die Frankfurter Maklerhäuser mit einer weiterhin positiven Vermietungsentwicklung. „Der deutlich gestiegene Flächenumsatz, der mit einem anhaltenden Leerstandsabbau einhergeht, zeigt die gute Nachfrage nach Büroflächen auf dem Frankfurter Markt. Auch für 2017 erwarten wir zahlreiche Anmietungen expandierender Unternehmen und einen Vermietungsumsatz im Bereich des Zehn-Jahres-Durchschnitts“, so Stanke abschließend. Zudem sehen alle drei Experten noch mögliches Potenzial durch mögliche Brexitfolgen.