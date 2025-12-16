Frankfurt: Deka vermietet 5.000 m² Bürofläche an RSM Ebner Stolz

Die Deka Immobilien hat einen neuen Mietvertrag über rund 5.000 m² Bürofläche im Objekt Occidens in Frankfurt abgeschlossen. Die deutsche Prüfungs- und Beratungsgesellschaft RSM Ebner Stolz hat die Flächen angemietet. RSM Ebner Stolz plant den Umzug in die Bockenheimer Landstraße für November 2027.

.

Die neuen Büroflächen bieten laut RSM Ebner Stolz ideale Voraussetzungen für die personelle und fachliche Expansion des Frankfurter Teams, da es ein innovatives und offenes Raumkonzept mit modernen Kommunikationszonen und Netzwerkflächen bietet. Hochwertige Technik, flexible Arbeitsmodelle und repräsentative Empfangsbereiche unterstützen die Firmenkultur und bieten den richtigen Rahmen für Kreativität, Teamarbeit und den persönlichen Austausch – intern wie extern.



„Mit dem Umzug in das Occidens schaffen wir nicht nur Raum für weiteres Wachstum, sondern setzen auch ein klares Signal für eine langfristige Investition in den Standort, das Team und das Beratungsangebot für Mandanten. Wir freuen uns darauf, ab 2027 unsere Mitarbeitenden sowie Mandanten in den neuen Räumlichkeiten willkommen zu heißen,“ sagt Marcus Grzanna, Partner von RSM Ebner Stolz.



Das rund 10.000 m² große Bürogebäude ist in der Bockenheimer Landstraße 43-49 im Frankfurter Westend angesiedelt. Es zählt zum Portfolio des Offenen Immobilienfonds WestInvest ImmoValue, der sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet. Die Liegenschaft ist mit dem DGNB Gütesiegel Gold für nachhaltiges Bauen zertifiziert.