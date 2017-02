Frankfurt: Co-Working-Anbieter zieht ins Bürohaus an der Alten Oper

Work Republic mietete langfristig rund 520 m² Bürofläche im Bürohaus an der Alten Oper (BAO) in der Frankfurter Innenstadt. Das Unternehmen wird sein Co-Working-Angebot mit einem modernen Business-Center-Konzept in der Mainmetropole weiter ausbauen und hat sich im BAO in der Neuen Mainzer Straße 65-79 in diesem Jahr seinen zweiten Standort in der Frankfurter City gesichert. BNP Paribas Real Estate hat bei der Vermietung den Eigentümer des BAO, die Karlsruher Mann Management GmbH, beraten. Der Mieter wurde von Colliers betreut. Das Bürohaus an der Alten Oper mit seinen rund 20.000 m² Bürofläche war über viele Jahre vollvermietet und hat gegenwärtig eine Leerstandsquote von unter 10 Prozent.

