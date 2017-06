Frankfurt: Clifford Chance mietet 13.000 m² im Junghof Plaza

Clifford Chance wird Ende 2019 ein neues Büro im bis dahin völlig umgebauten und modernisierten Junghof Plaza beziehen und damit ihren langjährigen Frankfurter Sitz im FBC an der Mainzer Landstraße verlassen. Das in der Junghofstraße 14-16 gelegene Junghof Plaza befindet sich im Zentrum des Frankfurter Bankenviertels. Eigentümer und Projektentwickler ist eine Joint Venture-Gesellschaft eines von PGIM Real Estate verwalteten Fonds und dessen Partner FGI Frankfurter Gewerbeimmobilien GmbH.

Der Umbau erfolgt nach den Plänen der renommierten skandinavischen Architekten Henning Larsen Architects, Kopenhagen. Nach Entwürfen von Henning Larsen Architects wurden unter anderem auch die Siemens Konzernzentrale in München und das Spiegel-Gebäude in Hamburg erbaut. Die Fertigstellung des neuen Junghof Plaza ist für Sommer 2019 geplant. Die Anwaltssozietät, die von JLL beraten wurden, wird damit Hauptbüromieter des Junghof Plaza und insgesamt acht Stockwerke sowie eine Erdgeschosslobby nutzen. Das entspricht einer Mietfläche von knapp 13.000 m², was die bislang größte Anmietung 2017 auf dem Frankfurter Büromarkt darstellt. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren.