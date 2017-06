Frankfurt: Capital Bay investiert in der Lyoner Straße

Hoher Leerstand gleich gute Wertsteigerungsmöglichkeiten: Mit dieser Formel ist die Berliner Capital Bay GmbH mit einem Kaufpreis im unteren zweistelligen Millionenbereich in ein Investment in der Lyoner Straße in Frankfurt-Niederrad eingestiegen. Das Investmenthaus hat sich eine in 1985 erbaute Büroimmobilie mit insgesamt rund 14.000 m² in der „Lebendigen Bürostadt“ gesichert, in der künftig deutlich die gewerbliche Auslastung gesteigert werden soll. „Das Gebäude weist einen höheren Leerstand auf, befindet sich aber in einem sehr guten Zustand. Zudem ist Niederrad ein eingeführter Bürostandort mit Comeback-Potential“, sagt Ralph Ziegler, Geschäftsführer der CB Transaction Management GmbH. „Langfristig können wir uns aber auch eine Umnutzung in Wohnen vorstellen.“ Verkäufer der Immobilie ist ein globaler Investment Manager für alternative Investments, so das Unternehmen.

Die „Lebendige Bürostadt“ Niederrad entwickelt sich seit einigen Jahren weg von einem reinen Bürostandort mit rund 25.000 Arbeitnehmern hin zu einem gemischten Wohn- und Büroquartier. Mittlerweile wurden schon mehr als 1.000 Wohneinheiten errichtet, bis zu 10.000 Menschen sollen hier einmal wohnen können. Das Quartier ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden: Die Frankfurter Innenstadt ist in 15 Minuten, der Frankfurter Flughafen in nur 10 Minuten zu erreichen. Die Autobahn A5 liegt direkt vor der Tür.



Capital Bay wurde von Jung & Schleicher rechtlich beraten.