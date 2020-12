Frankfurt bleibt attraktiver Standort für Investoren

Nach Beobachtungen von Aengevelt Research sind das Interesse nationaler und internationaler Investoren und ihr Engagement am Immobilienmarkt der deutschen Bankenmetropole ungebrochen. Die soliden demographischen und ökonomischen Rahmenbedingungen Frankfurts stützen - ungeachtet der vorübergehend getrübten wirtschaftlichen Perspektive - eine nachhaltige Entwicklung.

.

• So erhöhte sich in den letzten fünf Jahren die Einwohnerzahl in Frankfurt um rd. 31.700 (+4,3 %) und erreichte zum Jahresende 2019 rd. 764.000 Einwohner. Dies entspricht einer der höchsten Wachstumsraten aller Big-Seven-Standorte in Deutschland. Im Vergleich dazu betrug der Bevölkerungszuwachs z. B. in Berlin und München im gleichen Zeitraum jeweils „nur“ ca. 4 % bzw. 3,8 %. Nach Prognosen der „Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen 2018 bis 2040/2060“ steigt die Bevölkerungszahl in Frankfurt bis 2040 weiter auf rd. 871.000.



• Dagegen wurde laut dem Amt für Statistik des Bundeslandes Hessen der Tourismus wie in allen deutschen Großstädten im Jahr 2020 coronabedingt stark geschwächt: Von Januar bis Oktober verzeichnete Frankfurt ungefähr 2 Millionen Gästeankünfte. Dies entspricht einem Minus von 61 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



• Nach Analysen der IHK Frankfurt/Main hat die Region Rhein-Main indessen den Tiefpunkt der pandemiebedingten Wirtschaftseintrübung vorerst überstanden: Der Geschäftsklimaindex liegt zwar weiterhin unter dem langjährigen Schnitt, zeigt aber eine deutliche Erholung gegenüber Sommer 2020.



• Eine Entspannung auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt zeichnet sich dagegen nicht ab: Insgesamt wurden bis einschließlich Oktober 2020 2.467 Wohnungsbaugenehmigungen erteilt. Dies entspricht einem Rückgang von 16 % im Vergleich zur gleichen Periode des Vorjahres (Jan.-Okt. 2019: 2.926). Auch die Gesamtzahl der genehmigten Wohnungen im Jahr 2019 (3.864) wird in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr erreicht werden, selbst wenn die Monate November und Dezember überdurchschnittlich gut ausfallen würden. Dynamischer Investmentmarkt Frankfurt.



• Ungeachtet der COVID-19 Pandemie stellt Frankfurt aus Investorensicht vor allem für großvolumige Core-Objekte weiterhin einen der attraktivsten Standorte in Deutschland dar und gehört neben Berlin und München zu den Top 3- Investmentstandorten in Deutschland.



• Nachdem der Frankfurter Investmentmarkt (Wohn- und Gewerbeinvestments, Asset- und Share-Deals) im letzten Jahr mit rd. 9,9 Mrd. Euro das zweithöchste Ergebnis aller Zeiten erreichte, ist nach dem bisherigen Jahresverlauf bis Ende 2020 mit einem deutlich geringeren Transaktionsvolumen zu rechnen. Aengevelt Research prognostiziert für 2020 einen Geldumsatz jenseits der Marke von 6,5 Mrd. Euro. Dieser Wert läge zwar rund ein Drittel unter dem Ergebnis von 2019, überträfe indessen das 10-Jahresmittel (Ø 2010-2019: rd. 6,3 Mrd. euro p.a.).



• Dabei beobachtet Aengevelt Research eine nachlassende Renditekompression am Markt: Die Spitzenrenditen für Frankfurter Büro- und Geschäftshäuser in Top- City-Lage liegen aktuell bei 2,8 % bis 2,9 % p.a. Auf vergleichbarem Niveau um bzw. unter 3 % p.a. bewegen sich auch die Spitzenrenditen für Top-Wohninvestments. Überhaupt spielt das Wohninvestmentsegment ebenfalls eine bedeutende Rolle in Frankfurt und erzielte 2019 mit rd. 1,5 Mrd. Euro sogar ein neues Rekordergebnis. Durch die Pandemie wurde dieser Trend nochmals deutlich verstärkt. Allerdings gibt es Limitierungen aufgrund der nach wie vor geringen Abgabebereitschaft seitens der Bestandshalter. Ausblick.



• Auf der einen Seite steht der Trend zu mehr Homeoffice, auf der anderen Seite die immer wahrscheinlicher werdende Möglichkeit eines No-Deal-Brexits, der Frankfurt als Alternativstandort zu London in den Fokus international agierender Banken rücken könnte. Insgesamt ist aber aktuell eine weitere Renditekompression im Frankfurter Bürosegment eher unwahrscheinlich: Die Nachfrage nach Core-Objekten besteht zwar weiterhin, dennoch stellen viele Investoren ihre Kaufentscheidungen im Moment zurück, was zu einer gewissen Marktentspannung führt.



• Im Gegensatz dazu hält die hohe Nachfrage nach Wohninvestments bei gleichzeitig geringem Angebot an und wird in Folge zu einer weiteren moderaten Renditekompression führen.



• Das Logistiksegment erlebt momentan, insbesondere wegen des boomenden Online-Handels, ein starkes Wachstum. Das wird auch nach der Krise Bestand haben. Hiervon wird die Logistikregion Frankfurt profitieren mit der Folge einer anziehenden Nachfrage nach marktgerechten Logistikobjekten verbunden mit steigenden Kaufpreismultiplikatoren bzw. sinkenden Renditen, insbesondere im Spitzensegment.



• Innerstädtische Einzelhandelsflächen durchlaufen eine gegenseitige Entwicklung und werden in Zukunft einen geringeren Marktanteil aufweisen.



• Neben der auch 2021 zu erwartenden anhaltend hohen Nachfrage nach Core-Objekten in Frankfurt erweitern Investoren im gewerblichen Immobiliensegment ihr Nachfrageinteresse angesichts des zu geringen Angebots in diesem Segment verstärkt auf nachgelagerte B-Standorte sowie „Core+“ und „Value-Add“-Objekte.