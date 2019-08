Frankfurt beschließt Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030+

Oberbürgermeister Peter Feldmann, Bürgermeister Uwe Becker, Stadträtin Rosemarie Heilig und Stadtrat Mike Josef haben am Dienstag (13. August). gemeinsam den Beschluss zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030+ (ISTEK) vorgestellt. Der Magistrat der Stadt Frankfurt hat in seiner Sitzung am 5. August beschlossen, dass das Integrierte Stadtentwicklungskonzept als strategischer Orientierungsrahmen und als Handlungskonzept für die mittelfristige Stadtentwicklung dient. Alle Dienststellen der Stadt Frankfurt am Main sind gehalten, zur Realisierung der darin formulierten Ziele beizutragen und die Handlungsanweisungen zu beachten. Das Konzept muss künftig auch bei Bebauungsplänen berücksichtigt werden. Die im integrierten Stadtentwicklungskonzept Frankfurt 2030+ aufgeführten Leitprojekte und –Initiativen sollen umgesetzt, die Entwicklung der festgelegten Schwerpunkträume der Stadtentwicklung koordiniert und ressortübergreifend vorbereitet werden.

