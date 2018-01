Frankfurt bekommt Moxy Nummer vier

In schneller Taktung setzt der Marriott-Konzern die expansive Strategie seines Lifestyle-Labels Moxy in die Tat um – und scheint dabei eher ein Prinzip der konzertierten Verdichtung als eines der punktuellen Streuung zu verfolgen: So sind für die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt bereits drei Standorte in trockene Tücher gebracht worden und befinden sich zum Teil bereits im fortgeschrittenen Baustadium [Düsseldorf bekommt Moxy im Dreierpack]. In Frankfurt sind gar drei Rezeptionen schon besetzt [Moxy Frankfurt East eröffnet im September] – und nun soll der Markt der Mainmetropole auch noch Potential für eine Nummer vier hergeben: Die Ten Brinke Group und deren Berliner Joint-Venture-Partner BLI Projektentwicklungs GmbH wollen zeitnah mit dem Bau eines Moxy in Kelsterbach, einen Katzensprung von Frankfurter Flughafen entfernt, beginnen.

.

Das Haus wird 188 Zimmer vorhalten und ist von der Odyssey Hotel Group langfristig gepachtet. Qua Forward Deal hat sich der französische Investor Corum Asset Management die dann neunte Dependance des Labels für seinen Publikumsfonds SCPI Corum Convictions gesichert. Die Franzosen hatten zuvor bereits eines der Düsseldorfer Häuser erworben. Sie ließen sich beim jetzigen Deal, über dessen Größenordnung nichts verlautbart wurde, von der Kanzlei Taylor Wessing unterstützen. Die Bonner Projekt-Con Real Estate saß für die Projektentwickler und die Krefelder Preinvest Consult für die Odyssey Hotel Group mit am Tisch.