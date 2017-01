Frankfurt: Bauarbeiten auf dem Batschkapp-Areal gestartet

Nach zwei Jahren Planungszeit markiert der erste Spatenstich den Baubeginn des Neubauprojektes für neue Wohnungen auf ehemaligem Batschkapp-Areal im Frankfurter Osten. Die Fertigstellung ist spätestens zum 31. März 2018 geplant. Bauherrin ist die ABG, die mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 13 Mio. Euro 4.200 m² Bruttogeschossfläche an der Maybachstraße errichten will. Davon entfallen auf die Wohnungen ca. 2.500 m² sowie ca. 900 m² auf Gewerbeflächen.

Die 27 hochwertigen zwei bis Vierzimmerwohnungen liegen in den oberen drei Stockwerken des vierstöckige Gebäudes. Die Wohnungen des ersten Obergeschosses sind barrierefrei gestaltet. Die Hauseingänge zu den Wohnungen erreicht man barrierefrei über das als Garten gestalteten D...

[…]