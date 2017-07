Frankfurt: 3.350 m² Bürofläche vermietet

Westhafen Tower

In Frankfurt sind insgesamt 3.343 m² Bürofläche vermietet worden. Davon entfallen 2.043 m² auf eine Neuvermietung im Westhafen Tower, während 1.300 m² eine Prolongation in der Kruppstraße darstellen.

.

Nassauische Heimstätte mietet 2.043 m² im Westhafen Tower

Die Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Nassauische Heimstätte hat im Westhafen Tower 2.043 m² Bürofläche angemietet. „Letztlich fiel die Wahl deshalb auf den Westhafen Tower, da das Gebäude unter Berücksichtigung der individuellen Kriterien der Nassauischen Heimstätte in den Dimensionen Standort, Ausstattung und Kosten die optimale Mietlösung darstellt,“ so Robert Mildner, Leiter Rechnungswesen bei der Nassauischen Heimstätte. Der Mieter wurde von J.U.M.P Immobilien und Dr. Wagner & Partner beraten. Der Eigentümer, die Mann Management GmbH, wurde durch Blackolive beraten.



Ferchau verlängert auf 1.300 m² in der Kruppstraße

Die HansaInvest Real Assets GmbH hat den Mietvertrag für ihr Objekt in der Kruppstraße 105 vorzeitig verlängert. Der langfristige Mietvertrag mit Ferchau Engineering GmbH umfasst insgesamt rund 1.300 m². Damit ist das Gebäude nahezu vollvermietet. Das Bürogebäude ist über die fußläufig erreichbare U-Bahn-Station Hessen-Center ideal an den ÖPNV angebunden. Zudem ist der Fernverkehr über die 300 Meter entfernte A66 (Anschlussstelle Bergen-Enkheim) sowie durch die Nähe zur A661 schnell erreichbar.