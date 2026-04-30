Frankfurt: 340 m² im Ensemble Nizza vermietet

Im Ensemble Nizza am Frankfurter Mainufer sind zwei weitere Mietverträge unterzeichnet worden.

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Ein IT-Unternehmen hat rund 170 m² hochwertige Bürofläche in der „Villa Helfmann“, Untermainkai 40, angemietet und richtet dort seinen neuen Standort ein. Die Villa Helfmann ist Teil des Ensemble Nizza und zählt zu den architektonisch markanten Büroimmobilien entlang des Mainufers. Die Kombination aus historischer Fassade und modern ausgestatteten Büroräumen schafft ein repräsentatives Arbeitsumfeld in erstklassiger Innenstadtlage mit direktem Blick auf den Main. Die Anmietung wurde auf Mieterseite vom Maklerhaus Knight Frank begleitet. Blackolive war im Rahmen eines exklusiven Landlord Advisory Mandats beratend für den Eigentümer Amir Selmi tätig.



Neben der Anmietung in der Villa Helfmann konnte kürzlich auf dem angrenzenden Grundstück des Ensemble Nizza ein weiterer Vertragsabschluss realisiert werden: Ein Steuerberatungsunternehmen hat rund 170 m² Bürofläche im Gebäude Main Gold, Wilhelm-Leuschner-Straße 41, angemietet. Die mieterseitige Beratung erfolgte durch AHG Immobilien Frankfurt.