Frank Westmeier startet als Asset Manager bei Concepta

Der Düsseldorfer Projektenwickler und Assetmanager Concepta hat Frank Westmeier als Asset Manager eingestellt. In seiner neuen Funktion unterstützt Westmeier das Unternehmen insbesondere bei der Umsetzung der laufenden sowie bei der Akquisition neuer Mandate dieses für die Concepta zunehmend wichtigen Tätigkeitsfeldes.

.

Der ausgebildete Hotelfachmann, studierte Diplom-Betriebswirt (FH) und Immobilienökonom war zunächst über viele Jahre in der Hotellerie und Gastronomie tätig, bevor er in den Bereich der Immobilienwirtschaft wechselte und dort bei namhaften Facilitymanagern, Fondgesellschaften und Projektentwicklern arbeitete.



„Mit Herrn Westmeier gewinnen wir einen vielseitig erfahrenen Immobilienexperten, der uns im Rahmen der zunehmenden mixed-use Ausrichtung unserer Projektentwicklungen und Asset Management Mandate neue Impulse vermitteln kann,“ so Dr. Björn Isenhöfer, geschäftsführender Gesellschafter der Concepta.