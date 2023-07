Frank Teupe wechselt von Competo zur LBBW Immobilien AM

Frank Teupe

Frank Teupe (51) ist seit Juni Geschäftsführer der LBBW Immobilien Asset Management GmbH und leitet diesen Geschäftsbereich der LBBW Immobilien-Gruppe gemeinsam mit Oliver Fauth.

Teupe war zuvor als Leiter des Investment Management bei der Competo Capital Partners GmbH in München tätig. Der Diplomkaufmann und Immobilienökonom sammelte im Laufe seiner Karriere umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investment sowie Asset Management, dies u. a. in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Real I.S. AG.