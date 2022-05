Frank Stolz und Andreas Gnielka neue Geschäftsführer bei G&B

Frank Stolz und Andreas Gnielka

Grossmann & Berger verstärkt seine Führungsetage um Frank Stolz und Andreas Gnielka. Ab dem 1. Juni werden die beiden Immobilienexperten den Wachstumskurs des Unternehmens im Bereich Wohnen in der Metropolregion Hamburg unterstützen.

Frank Stolz wird Geschäftsführer für den Bereich Wohnen-Neubau in der Metropolregion Hamburg, der zuvor dem Sprecher der Geschäftsführung Andreas Rehberg zugeordnet war. Andreas Gnielka übernimmt als Geschäftsführer den Bereich Wohnen-Bestand mit Verkauf, Vermietung, Premium und Kapitalanlagen in der Metropolregion Hamburg von Geschäftsführer Lars Seidel. Außerdem werden beide in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen verstärkt strategische Projekte zur Akquisition überregionaler Mandate vorantreiben.



Frank Stolz blickt auf mehr als 22 Jahre Unternehmenszugehörigkeit bei Grossmann & Berger zurück. Seit dem Jahr 2000 führt er als Co-Leiter den Bereich Wohnen-Neubau in Hamburg, seit dem 1. Oktober 2018 ist er zudem Mitglied der Geschäftsleitung.



Andreas Gnielka ist seit dem 1. April 2015 für Grossmann & Berger als Bereichsleiter Wohnen-Bestand am Standort Hamburg tätig. Er wurde im Dezember 2020 in die Geschäftsleitung berufen.



Lars Seidel, der in den vergangenen zehn Jahren neben dem kaufmännischen den Bereich Wohnen-Bestand in Hamburg verantwortete, bleibt sowohl kaufmännischer Geschäftsführer von Grossmann & Berger als auch von den beiden E&G-Gesellschaften. Darüber hinaus wird er künftig verstärkt die strategische Expansion von Grossmann & Berger vorantreiben.



Andreas Rehberg setzt seine Tätigkeit als Sprecher der Geschäftsführung von Grossmann & Berger fort und verantwortet weiterhin den Bereich Gewerbliche Vermietung in Hamburg. Außerdem vertritt er derzeit turnusgemäß das Netzwerk German Property Partners (GPP) als Sprecher nach außen.



Mit Wirkung zum 1. Juni 2022 besteht die Geschäftsführung von Grossmann & Berger somit aus Andreas Rehberg als Sprecher, Andreas Gnielka, Björn Holzwarth, Sandra Ludwig, Holger Michaelis, Lars Seidel und Frank Stolz.