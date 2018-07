Frank Pörschke verlässt JLL

Dr. Frank Pörschke

Dr. Frank Pörschke (53), President EMEA Markets, wird JLL auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen zum 30. September 2018 verlassen, um sich neuen unternehmerischen Tätigkeiten zu widmen. Frank Pörschke begann seine Tätigkeit bei JLL im Jahr 2011 als CEO Deutschland. In den folgenden fünf Jahren führte er das Unternehmen durch eine Phase starken Wachstums, in welcher sich der Umsatz in Deutschland mehr als verdoppelte.

.

Anschließend übernahm Pörschke in seiner derzeitigen Rolle die Verantwortung für die Aktivitäten von JLL in zwölf europäischen Ländern. Gemeinsam mit den Führungsgremien dieser Länder sorgte er erfolgreich für die dortige Umsetzung der EMEA (Europe, Middle East, Africa) Unternehmensstrategie. Darüber hinaus war Pörschke als Mitglied des EMEA Strategy Board und des EMEA Operations Executive Committee für das Bewertungsgeschäft von JLL in EMEA verantwortlich. In den genannten Funktionen war Pörschke in den vergangenen Jahren maßgeblich an der Weiterentwicklung von JLL in der Region EMEA beteiligt.