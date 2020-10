Frank Pfützner wechselt von Avison Young zu Realkon

Realkon Immobilien hat Frank Pfützner als Head of Retail Investment engagiert. Frank Pfützner verfügt über 24 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und war zuletzt als Head of Retail München für das Maklerunternehmen Avison Young tätig.

.

Der 42-jährige Bautechniker und Betriebswirt und blickt unter anderem auf weitere Stationen bei Lührmann und BNP Paribas Real Estate zurück. Aufgrund seines beruflichen Hintergrundes liegt sein Fokus neben der Vermittlung von Geschäftshäusern auch auf dem Projektentwicklungsgeschäft.