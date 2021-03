Frank Oberländer neuer Leiter Bau- & Projektmanagement bei Cureus

Frank Oberländer

© privat

Die auf die Entwicklung von Systempflegeimmobilien spezialisierte Cureus GmbH gewinnt Frank Oberländer zum 1. März 2021 als neuen Leiter Bau- & Projektmanagement. Oberländer wird zusammen mit COO Christian Möhrke auf dieser im Unternehmen neuen Position das Wachstum der Cureus im operativen Geschäft weiter vorantreiben.

.

Cureus möchte die vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen nach dem Systemansatz in der Erstellung der Immobilien noch effizienter nutzen und weiter ausbauen, um künftig mehr als 20 Systempflegeimmobilien pro Jahr fertigstellen zu können und dem Mangel an Pflegeplätzen in Deutschland damit immobilienseitig zu begegnen.



Frank Oberländer (43) ist Diplom-Ingenieur und bringt seine Erfahrungen aus dem Bau von Wohn-, Gewerbe-, Produktions- und Sonderimmobilien sowie sein Netzwerk aus 20 Jahren Berufstätigkeit in der Bau- und Immobilienbranche mit in die Cureus ein. Nach Stationen unter anderem bei Otto Wulff und Alpine Bau Deutschland war Oberländer zuletzt für neun Jahre bei der Hanseatischen Immobilien Treuhand tätig und verantwortete dort seit 2018 als Geschäftsführer die Produktion und deren Arbeitsvorbereitung, den Einkauf, die Kalkulation und den Tiefbau.