Frank Kleespies erhält Baugenehmigung für Hanauer Wohnprojekt

Im Stadtteil Lamboy, direkt an der Chemnitzer Straße gegenüber der Yorkhoff-Stadtvillen, entstehen in den kommenden zwei Jahren 79 neue Mietwohnungen. Oberbürgermeister Claus Kaminsky überreichte jetzt die Baugenehmigung an Frank Kleespies, Geschäftsführer der gleichnamigen Bauunternehmung aus dem Jossgrund, der für das Projekt verantwortlich zeichnet.

