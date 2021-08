Frank Immobilien baut Team weiter aus

Frank Immobilien verpflichtet mit Thorsten Kraus MRICS(37) und Norbert Schultek (41) zwei weitere Immobilienprofis und treibt sein Wachstum weiter voran.

.

Thorsten Kraus, zuletzt 9 Jahre Director Office Investment und Prokurist bei Knight Frank in München und Norbert Schultek, der mehr als ein Jahrzehnt als Director im Bereich Valuation & Advisory für JLL in Frankfurt tätig war, werden das Team von Frank Immobilien verstärken. Sowohl Kraus als auch Schultek haben an der HFWU Nürtingen/Geislingen Immobilienwirtschaft studiert und verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung im gewerblichen Immobilienbereich.



„Wir sind sehr froh, zwei solch ausgewiesene Immobilienprofis für uns gewinnen zu können, die uns bei unserer erfolgreichen Strategie des organischen Wachstums weiter begleiten und unterstützen“, kommentiert Johannes Frank, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Frank Immobilien GmbH.