Frank Biel wechselt als Leiter Baumanagement zu Pheroh

Der Projektentwickler und Investor Pheroh hat sich Frank Biel an Bord geholt. Seit Anfang April verantwortet der 52-Jährige als Leiter den Bereich Baumanagement innerhalb der Projektentwicklung für das Neusser Unternehmen.

Frank Biel war zuletzt Prokurist und Leiter Projektmanagement bei der 6B47 Germany. Weitere berufliche Stationen waren die Düsseldorfer Projektentwickler SSN Gruppe, die NPC Gruppe als auch die Bau-Contor Adam in Uetersen. Der Diplom-Ingenieur besitzt rund 25 Jahre Berufserfahrung in der Steuerung großer Bauprojekte. Biel studierte Architektur an der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden und absolvierte eine Lehre als Zimmermann.