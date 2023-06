Fraktionsspitzen koppeln Heizungstausch an kommunale Wärmeplanung

Die Ampelkoalition hat sich auf grundlegende Änderungen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) geeinigt. Das Heizungsgesetz soll an das geplante Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden. Die Immobilienwirtschaft reagiert erfreut auf die jüngsten Signale.

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird wie bisher geplant bereits am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Der neuen Einigung zufolge muss nun aber nicht mehr jede neu eingebaute Heizung ab 2024 mit erneuerbaren Energien laufen, sondern wird an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt.



Für Alt- bzw. Bestandsbauten gelte eine sogenannte Entscheidungszeit. Diese gilt laut Angaben der Koalition bis zu dem Zeitpunkt, bis die jeweilige Kommune eine Wärmeplanung vorgelegt hat. Die Pläne zur Verzahnung des Gebäudeenergiegesetzes und des Wärmeplanungsgesetzes existieren innerhalb der Koalition bereits seit Längerem [wir berichteten].



„Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, gelten beim Heizungstausch die Regelungen des GEG noch nicht“ heißt es in dem zweiseitigen Beschluss. Demnach wird eine deutschlandweite kommunale Wärmeplanung bis zum Jahr 2028 angestrebt. Bis dahin gelten die Regelungen des GEG für Heizungen in Bestandsgebäude nicht.



Innerhalb der Koalition hat das GEG, das auch als Heizungsgesetz, bezeichnet wird, für Zündstoff unter den Koalitionspartnern gesorgt. Vor allem die CDU und CSU haben während der Verhandlungen ihren Widerstand forciert [wir berichteten].



Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wurde dagegen mit der Beschlussvorlage zum GEG „ein wichtiger Meilenstein für die Wärmewende erreicht“, wie es in einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums heißt. Gleichzeitig betont Habeck, die Planungssicherheit der Bürger, der Wirtschaft sowie der Kommunen. Für den Minister werde der Klimaschutz mit den Beschlüssen der Koalition konkret. Außerdem sei es ein klares Signal für den Umstieg auf klimafreundliches Heizen.



Die Immobilienwirtschaft reagiert erfreut auf die jüngsten Signale zur weiteren Planung beim Gebäudeenergiegesetz und zur Wärmeplanung: „Wir sind erleichtert, dass sich jetzt offenbar die klare Erkenntnis durchsetzt, dass zunächst die kommunale Wärmeplanung stehen muss, bevor man Immobilienbesitzer in ein Korsett zwingt“, kommentiert Dr. Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), die „Leitplanken“, auf die sich eine Spitzenrunde der Koalition offenbar geeinigt hat. Wenn das GEG erst greife, sobald die kommunale Wärmeplanung vorliege, sei das genau die Reihenfolge, die der ZIA seit Wochen gefordert habe, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.



Zugleich weist Mattner in einer ersten Reaktion auf Defizite hin, die bisher noch nicht beseitigt werden konnten: „Uns fehlt im Grundsatzpapier noch eine klarere Differenzierung nach Immobilientypen – Handels-, Hotel-, Büro- oder Logistikimmobilien werden schließlich anders beheizt als Wohnhäuser, das darf im weiteren Verfahren nicht aus dem Auge verlieren.“