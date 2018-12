Die Wirtschaftskanzlei FPS expandiert weiter zielgerichtet und verstärkt ihre Praxisgruppe Baurecht am Standort Düsseldorf. Zum 2. Januar 2019 tritt Dr. Jutta C. Möller von Kleiner Rechtsanwälte Düsseldorf als Equity Partnerin in die Sozietät ein. Künftig wird sie das Bau- und Vergaberechtste

[…]