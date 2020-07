FPS engagiert Transaktionsspezialist Eckrolf Berg

Eckrolf Berg

Die Wirtschaftskanzlei FPS baut ihre Hamburger Immobilienrechtspraxis mit einem Transaktionsspezialisten weiter aus. Seit Anfang Juli 2020 verstärkt Eckrolf Berg LL.M. (EUR) als neuer Salary Partner das Team um Dr. Sven Magnussen, Dr. Jörn Bosse und Dr. Hendrik Bott. „Gerade in unserer Transaktionspraxis verzeichnen wir eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Mit der Verstärkung durch Eckrolf Berg können wir nun den Bedürfnissen unserer Mandantschaft nochmals besser gerecht werden,“ sagte FPS-Partner Hendrik Bott.



Eckrolf Berg wechselt von Watson Farley & Williams. Dort war er seit 2016 zunächst als Associate und schließlich als Partner tätig [wir berichteten]. Neben der Begleitung von An- und Verkäufen von Immobilien und Immobilienportfolios berät er insbesondere auch im Bereich des gewerblichen Mietrechts und der Projektentwicklung. Das Immobilien- und Baurechtsteam der Kanzlei wächst mit dem Zugang von Eckrolf Berg auf insgesamt 48 Anwälte an den vier Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main, Berlin und Hamburg.