Die P3 Logistic Parks GmbH hat zwei Entwicklungsgrundstücke in Schleswig-Holstein und Niedersachsen erworben. Das erste Grundstück mit einer Größe von rund 82.367 m² befindet sich in Bad Oldesloe und wurde von der PHE Land + Haus GmbH & Co. KG veräußert. Das zweite Grundstück liegt in Bruans

[…]