FPS baut Hamburger Büro weiter aus

Die Wirtschaftskanzlei FPS verstärkt sich am Standort Hamburg mit zwei Neuzugängen. Im Frühjahr dieses Jahres wechselte Dr. Menso Engelmann von Krohn zu FPS als Associate Partner. Er fokussiert sich auf den Ausbau der Transaktionspraxis und des Gesellschaftsrechts. Ebenfalls in Hamburg unterstützt Rechtsanwalt Gabriel Hubertus Schleicher den Bereich Immobilien- und Baurecht als Senior Associate.

Der 44-jährige Rechtsanwalt Dr. Menso Engelmann begann seine anwaltliche Laufbahn im Jahr 2008 bei Clifford Chance in Frankfurt. Nach Stationen bei White & Case in Hamburg und später Norton Rose stieg Dr. Engelmann als Salary Partner bei Krohn in der Corporate-Praxis ein. Während dieser Zeit war Dr. Engelmann an zahlreichen Transaktionen beteiligt, u.a. in den Bereichen Immobilien und Private Equity. Seine Erfahrung umfasst jedoch auch Beratung im mittelständischen Umfeld, was ihm einen breiten Mandantenstamm einbrachte.