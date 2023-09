Foxess mietet Lagerhalle in Wiesbaden

Die Foxess Germany GmbH, ein Entwickler von Solarwechselrichtern und Energiespeicherlösungen, mietet in der Peter-Sander-Straße 13 in Wiesbaden 1.550 m² Hallenfläche und 1.300 m² Bürofläche an. Die Liegenschaft in der Landeshauptstadt des Landes Hessen liegt verkehrsgünstig in der Nähe der BAB 671 und BAB 66. Der neue Mieter wurde bei der Flächensuche von den Maklern der Immolox GmbH beraten. Eigentümer der Liegenschaft ist die Siwa Immobilien GmbH.

