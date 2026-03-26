Fox Industrial schließt SLB-Deal über 56.000 m² in Rastatt ab

Die Fox Industrial Real Estate hat in Rastatt ein rund 56.000 m² großes Industriegrundstück von der Ruf Betten GmbH erworben. Die Transaktion wurde als Sale-and-Lease-back strukturiert. Geplant ist ein Neubau mit mindestens 27.500 m² modernster Mietfläche für Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik.

.

Im Zuge des Rückmietvertrags setzt Ruf den operativen Betrieb in den Bestandsimmobilien aus den Jahren 1974 und 1980 unverändert fort. Die Vereinbarung bietet beiden Parteien Planungssicherheit und schafft gleichzeitig Freiräume für die strategische Weiterentwicklung des Areals. Die darüber hinaus gehende künftige Nutzung wird sich an den langfristigen Anforderungen des Standorts sowie am Bedarf der Nutzer orientieren.



Geplant ist eine Entwicklung, die nach modernsten ESG-Standards erfolgt. Besondere Schwerpunkte liegen auf einer energieeffizienten Bauweise, nachhaltigen Energiekonzepten sowie einer vollständigen Vorbereitung des Areals für eine zukunftsorientierte E Mobilitätsinfrastruktur.



„Der Ankauf in Rastatt passt perfekt in die Strategie der Fox Industrial Real Estate. Mit der Neuentwicklung des Areals wollen wir die Basis für einen modernen, nachhaltigen und leistungsfähigen Logistik- und Produktionsstandort schaffen", sagt Sascha Petersmann, Geschäftsführer von Fox Industrial Real Estate. „Rastatt ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Mit unserer geplanten Projektentwicklung und dem Bereitstellen effizienter Flächenstrukturen schaffen wir die Voraussetzung und das Potential für weitere zukunftsorientierte Unternehmensansiedlungen“, so Petersmann.



Im Rahmen der Transaktion war die Anwaltskanzlei Walch Rittberg Nagel beratend für den Käufer tätig.