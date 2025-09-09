Fox gründet Logistiktochter mit Sascha Petersmann

Die Fox Group baut ihr Engagement im Logistikimmobilienmarkt aus und gründet mit Fox Industrial Real Estate eine spezialisierte Tochtergesellschaft. Unter der Leitung von Sascha Petersmann sollen künftig Big-Box-Logistikimmobilien, Light-Industrial-Objekte und Business Parks realisiert werden.

Sascha Petersmann (54) verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in Logistikbereich. Nach zehn erfolgreichen Jahren bei Prologis, verantwortete er ab 2017 als Head of Germany das Deutschlandgeschäft des paneuropäischen Logistikimmobilienentwicklers Baytree Logistics Properties, dem Logistikprojektentwicklungsarm von AXA-Investment Managers, und konnte das Unternehmen mit zahlreichen erfolgreichen Entwicklungen am deutschen Markt etablieren. Seine Nachfolge bei Baytree hat inzwischen Stefan Siegle angetreten [wir berichteten]



Das neu gegründete Unternehmen wird sich auf die Entwicklung von Brown- und Greenfields – sowohl mit als auch ohne Bebauungsplan konzentrieren – und Projekte als Built-to-Suit oder spekulativ errichten. Ziel ist die Schaffung von Big-Box-Logistikimmobilien, Light-Industrial-Objekten und Business Parks, die höchsten Nachhaltigkeitsstandards und Innovationsansprüchen genügen. Grundstücke werden in den Top-7-Wirtschaftsstandorten Deutschlands ab zwei Hektar und in weiteren attraktiven Lagen ab vier Hektar erworben. Der erste Ankauf steht laut des Unternehmens unmittelbar bevor.



„Noch vor wenigen Jahren schossen Logistikimmobilien wie Pilze aus dem Boden – dieses Wachstum hat sich zuletzt verlangsamt – die Nutzernachfrage ist jedoch ungebrochen hoch, vor allem an attraktiven Logistikstandorten. In diese Lücke wollen wir mit unserer Logistikimmobilienexpertise, unserem Netzwerk und unserer Kapitalstärke stoßen“, sagt Sascha Petersmann, Geschäftsführer der Fox Industrial Real Estate.



„Durch die Integration der Fox Industrial Real Estate in die Fox Group schaffen wir Synergien mit etablierten Strukturen und einem Team mit starker Logistikimmobilienexpertise. Im Kern setzen wir auf unsere Transaktionsverlässlichkeit zum Ankauf guter Grundstücke, Win-Win-Konzepte für Kommunen, Nutzer und Eigentümer sowie die Entwicklung hochwertiger und nachhaltiger Immobilien an attraktiven Standorten. Wir freuen uns, mit Sascha Petersmann unser Logistikteam erweitern zu können und dass er seine langjährige Branchenerfahrung in unsere strategische Wachstumsstrategie einbringt“, sagt Jörn Reinecke, Gründer und Geschäftsführer der Fox Group.



Das bestehende Joint Venture DFI Real Estate bleibt laut Fox Group weiterhin bestehen.