Neueröffnung Ende 2027

Four Seasons übernimmt Hotel de Rome in Berlin

Das Hotel de Rome in Berlin-Mitte wird ab 2027 als Four Seasons Hotel neu positioniert. Nach einer umfassenden Renovierung kehrt die kanadische Luxushotelgruppe damit nach rund 20 Jahren in die Hauptstadt zurück.

