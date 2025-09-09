Umfassendes Rebranding
Four Points Munich Messe schließt umfassende Renovierung ab
Das Four Points by Sheraton Munich Messe hat eine umfassende Renovierung abgeschlossen. Für 2,2 Millionen Euro wurden alle 134 Zimmer sowie Lobby, Restaurant und Bar modernisiert. Betreiberin Signo Hospitality setzt damit das neue Design- und Servicekonzept der Marke um.
Insgesamt wurden im Four Points by Sheraton Munich Messe 134 Gästezimmer vollständig modernisiert, ausgestattet mit dem neuen Four Points by Sheraton Bedding sowie frisch gestalteten Bädern. Auch die öffentlichen Bereiche des Vier-Sterne-Hotels, darunter Lobby, Restaurant und Bar, sind dem neuen Design angepasst worden.
Für die Maßnahmen hat die Betreiberin Signo Hospitality GmbH 2,2 Millionen Euro in den Standort in der Humboldtstraße in Aschheim investiert. „Mit der Renovierung haben wir das Hotel technisch und optisch auf den neuesten Stand gebracht und somit der Marke Four Points by Sheraton angepasst", sagt Sascha Konter, Geschäftsführer der Signo Hospitality GmbH. Das Vier-Sterne-Hotel wurde im Herbst des letzten Jahres von Signo Hospitality übernommen, zuvor firmierte es unter Innside by Meliá München [wir berichteten].