Four Parx verpasst Farbenfabrik neuen Anstrich

Der Projektentwickler Four Parx hat das in Kirchheim gelegene Farben-Chemiewerk von der Hubergroup erworben. Das Traditionsunternehmen hatte im vergangenen Jahr angekündigt sein Werk schrittweise zu schließen und die Immobilie am Markt zur Disposition gestellt. Den Zuschlag erhielt nun Four Parx, der in den nächsten Jahren aus dem Areal der Farbenfabrik gemeinsam mit der Aquila Capital einen neuen Gewerbepark machen wird.

Die Hubergroup wird das 76.740 m² große Grundstück in der Feldkirchner Straße 15-17 noch bis zum 31.03.2021 nutzen und in dieser Zeit die Produktion stufenweise auf andere Standorte verlegen. Lediglich die Hautpverwaltung mit ca. 200 Mitarbeitern soll nach aktuellem Planungsstand am am Standort-Kirchheim Heimstetten erhalten bleiben. Aktuell gibt es aber noch keinen passenden Standort.



Bis zum vollständigen Auszug des Druckfarben-Herstellers plant Four Parx eine Baugenehmigung zu erhalten, um im Anschluss mit dem 18-monatigen Bau eines nachhaltigen, zweistöckig ausgelegten Gewerbeparks für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zu beginnen. Dabei muss das Konzept den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungsbeschluss berücksichtigen, der den ursprünglichen Bebauungsplan mit einer Veränderungssperre belegt hat. Laut Four Parx werde man mit dem Konzept alle Anforderungen des neuen Bebauungsplans erfüllen und ein annähernd klimaneutrales Gewerbegebiet entwickeln. Die Nutzer sollen vor allem aus emissionsarmem Gewerbebereichen kommen. Das Konzept ist auf mögliche Mieter aus den Bereichen Forschung & Entwicklung, Labor, Pharma, innovative Produktion von IT, Elektronik, Biotech, Robotik, Handwerk und Dienstleistung ausgerichtet. Auch reine Büronutzungen sowie die Anmietung von kleinteiligen Flächen, etwa durch Start-ups, sind möglich. Angestrebt wird ein heterogener Mietermix aus überwiegend lokalen und mittelständischen Unternehmen. Nach aktuellem Planstand entstehen auf dem Areal ca. 60.000 m² Gewerbefläche und weitere ca. 33.000 m² Büro- und Serviceflächen.



Ein besonderer Schwerpunkt des innovativen Gewerbeparks soll auf der effizienten, ökologischen und emissionsreduzierten Nutzung sowie einer modernen Arbeitsumgebung für die künftigen Mitarbeiter liegen. Als Maßstab für die Entwicklung werden die Zielsetzungen der ESG-Richtlinien (ESG – Environmental and Social Governance) dienen. Dabei plant der Projektentwickler, bestehende Standards zu übertreffen. So sollen die verwendeten Baumaterialien möglichst vollständig klimaneutral und wiederverwertbar sein (Cradle-to-cradle-Verfahren).



Geplant sind intensiv begrünte und mit Bäumen bepflanzte große Dachterrassen und Fassaden. Das Areal als Ganzes wird großzügig mit Bäumen und Blühwiesen bepflanzt werden, um eine hochwertige und natürliche Anmutung in der Außenbetrachtung zu erzielen, vorhandene Biodiversität zu erhalten, sowie zusätzliche Artenvielfalt anzusiedeln. Des Weiteren wird ein über 10.000 m² großer Grünstreifen längs der Autobahn sowie die Dachgärten, neben ihrer architektonischen und ökologischen Funktion für die Umwelt, als Erholungsflächen für die Mitarbeiter erschlossen.Durch eine weitgehend geschlossene Außenfassade sollen entstehende Geräuschemissionen nach dem Prinzip einer Wagenburg komplett innerhalb des Gebäudekörpers absorbiert werden.